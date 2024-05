Bandiere Blu | tutti i comuni della provincia di Salerno

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Sono state tutte confermate rispetto alla edizione dell’estate precedente, leblu che sventolano nelle località costiere del Cilento e indi. Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Camerota, Ispani e San Mauro Cilento premiate ancora una volta in base ai 33 criteri scelti per l’assegnazione del prestigiso vessilo che indiriguarda anche Positano. L’ufficializzazione è avvenuta questa mattina a Roma dove, presso la Sala Convegni del CNR, si è svolta la conferenza di presentazione. Una spiaggia per essere insignita dell’importante vessillo deve rispondere a 33 criteri; 38 sono invece quelli per gli approdi. In sintesi riguardano: educazione ambientale e ...

Imperia: mare pulito, Bandiera Blu a Borgo Peri e Borgo Marina. Ancora escluse Prino e Foce. Conferme anche a Diano Marina - Imperia: mare pulito, Bandiera Blu a Borgo Peri e Borgo Marina. Ancora escluse Prino e Foce. Conferme anche a Diano Marina - Con 34 bandiere Blu la Liguria si conferma anche nel 2024 la prima regione d’Italia per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Oltre a Imperia, ...

Bandiere Blu, in Campania c'è la new entry Baia Domizia - bandiere Blu, in Campania c'è la new entry Baia Domizia - C'è anche il Comune di Cellole con le spiagge di Baia Felice e Baia Domizia sud tre le new entry delle bandiere Blu 2024 che sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai ...

Mare, ancora otto Bandiere blu per il litorale pontino - Mare, ancora otto bandiere blu per il litorale pontino - Anche per il 2024 il mare della provincia di Latina si è visto assegnare otto bandiere blu. Sono state nuovamente insignite dell'ambito riconoscimento ...