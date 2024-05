Bandiere blu - premiati anche quest’anno i comuni di Massa Lubrens - Posita -o, Sorre -to, Vico Equense e Piano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Cinquedell’AMP Punta Campanella confermano, ancora una volta, la Bandiera Blu. La cerimonia si è svolta questa mattina a Roma. Per poter ottenere il prestigioso vessillo conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale), ihanno dovuto preparare una documentazione specifica riguardante la qualità delle acque ( attestata dall’Arpac), la gestione dei rifiuti, le attività di educazione ambientale e altri aspetti rilevanti. La presenza di un’Area Marina Protetta e le diverse attività condotte insieme aisono molto importanti nell’assegnazione dei punteggi che hanno portato a questo risultato. “Una conferma che ci aspettavamo e sulla quale non avevamo dubbi- commenta Lucio Cacace, Presidente dell’Amp Punta Campanella- Del resto, già in primavera, alcune riviste e organizzazioni internazionali avevano ...