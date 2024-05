Bandiere Blu | le spiagge italiane più belle del 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) L'11,5% dellepremiate a livello mondiale sono in Italia, ecco quali sono quelle piùe accessibili

Tra le Spiagge più belle al mondo ce n’è una italiana . Si tratta della favolosa spiaggia dei Conigli, un paradiso terrestre incastonato nel cuore del Mediterraneo. Situata sull’isola di Lampedusa, in Italia, questa meraviglia è stata recentemente ...

Bagnata per tre lati dal mare , la nostra Penisola vanta un’infinità di spiagge suggestive: un patrimonio paesaggistico che va tutelato con il rispetto per il mare e per il territorio. Scopriamo quali sono le spiagge più belle d’Italia. Fin d alla ...

"Spiaggia senza rifiuti", due giornate per la pulizia del litorale a San Pietro Lametino - "Spiaggia senza rifiuti", due giornate per la pulizia del litorale a San Pietro Lametino - Lamezia Terme - Il 18 e 19 maggio prossimi l’associazione socio-culturale Logos&Polis presieduta da Iolanda Baretta organizza due giornate ecologiche per la pulizia del litorale di San Pietro Lametino ...

Bandiere blu 2024, l’elenco completo delle 485 spiagge premiate - Bandiere blu 2024, l’elenco completo delle 485 spiagge premiate - A ricevere il titolo in Italia 236 località rivierasche, 81 approdi turistici, 236 comuni per complessive 485 spiagge. Ecco quali sono ...

Cosa vedere a Levanzo: l'isola più piccola delle Egadi - Cosa vedere a Levanzo: l'isola più piccola delle Egadi - Cala Faraglione: una spiaggetta raggiungibile dal borgo in pochi minuti, è ritenuta fra le più belle d’Italia. Per gli appassionati di trekking e natura, Levanzo offre percorsi immersi in paesaggi ...