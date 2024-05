Bandiere blu - le 485 spiagge al top Liguria sul podio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Assegnate leblu, riconoscimento internazionale attribuito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località marittime e agli approdi turistici che rispettano i 32 parametri di gestione sostenibile del territorio fissati. In Italia sono 14 le new entry, mentre 4 i lidi non riconfermati. Quest'anno sono in totale 485 lesegnalate, 27 in più rispetto al 2023, cosi' suddivise: 236 località rivierasche (+10 sullo scorso anno), 81 approdi turistici, 236 Comuni, il tutto pari all'11,5% dellepremiate a livello mondiale. I 14 nuovi ingressi sono quelli di Ortona in Abruzzo Parghelia in Calabria Cellole in Campania Borgio Verezzi Recco inPorto Sant'Elpidio nelle Marche Lecce, Manduria e Patù in Puglia; Letojanni, Scicli e Taormina in Sicilia ...