Bandiere blu in aumento in Italia - Liguria e Puglia regine del mare Campania terz - 20 comuni premiati

(Di martedì 14 maggio 2024) Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera blu 2024, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge coneccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma. Sul podio sempre prima lache segna 2 nuovi ingressi ma perde due, confermando quindi 34 località; lasale a 24 con 3 nuovie un’uscita mentre seguono a parimerito con 20lae la Calabria, con ...

Bandiere Blu 2024, la Liguria è ancora prima in Italia: 2 nuovi comuni (ma anche 2 non riconfermati) - bandiere Blu 2024, la Liguria è ancora prima in Italia: 2 nuovi comuni (ma anche 2 non riconfermati) - In particolare, la Liguria conta due new entry di cui una nella Città Metropolitana di Genova, ma anche due bandiere perse. Le new entry e i due comuni non riconfermati Se tra i nuovi comuni ...

Ravenna e Cervia Bandiere Blu anche per il 2024 - Ravenna e Cervia bandiere Blu anche per il 2024 - Le altre tre bandiere blu Cervia le ha conseguite nel 1991 ... la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - Salgono a 236 le località costiere che potranno sfoggiare il riconoscimento Bandiera Blu 2024. Sono dieci in più dello scorso anno. Il vessillo, arrivato quest’anno alla sua 38esima edizione – che tie ...