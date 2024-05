Agli Oscar delle spiagge l'Italia non delude. Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024 , dieci in più dell'anno scorso....

Firenze, 14 maggio 2024 – La Toscana, che negli ultimi dieci anni si era classificata seconda o terza per le sue spiagge , perde il podio delle Bandiere Blu. Il comune toscano non riconfermato è quello di Marciana Marina, insieme ad Ameglia, Taggia ...

Bandiere Blu : 236 le località costiere premiate, tra new entry e conferme - La Liguria vanta 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando 34 località. La Puglia sale a 24 riconoscimenti con ben 3 nuovi Comuni in entrata e uno in uscita. In questa speciale classifica ...

Venti Bandiere blu per la Campania, una in più dello scorso anno: l'elenco di tutte le località - Ecco quali sono le località: Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense, ... Le bandiere blu danno valore al lavoro svolto dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella in ...