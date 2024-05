Bandiere blu 2024 - salgono a 236 le località costiere premiate | 14 nuovi ingressi Davanti ancora Liguria e Puglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)a 236 leche potranno sfoggiare il riconoscimento Bandiera Blu. Sono dieci in più dello scorso anno. Il vessillo, arrivato quest’anno alla sua 38esima edizione – che tiene conto della qualità delle acque di balneazione, di pulizia delle spiagge e dei servizi offerti – sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) e che corrispondono a circa l’11,5% di quellea livello mondiale. Scendono, invece, da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) – sulla base dei 32 criteri del Programma I numeri delle regioni – Laa tutti, perde duema ne conquista ...