Bandiere Blu 2024 | 14 new entry e 4 uscite Tutti i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio– Assegnate anche quest’anno leBlu,(giunto alla 38esima edizione) che tiene conto della qualità delle acque di balneazione ma anche, tra l’altro, di pulizia delle spiagge e servizi offerti. Salgono a 236 le località costiere che nelpotranno fregiarsi del ‘premio’, dieci in più dell'anno scorso. Vessillo che quest'anno sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consetivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l'11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici cheottenuto ilinternazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma. Il quadro delle regioni Sul podio sempre prima la Liguria ...