Bandiera Blu 2024 - la Campania sale a 20 | la conquista di Baia Domizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimentoBlu, dieci in più dell'anno scorso. Vessillo che quest'anno, per la 38esima edizione,...

Terracina – anche quest’anno su Terracina sventola la Bandiera Blu. La Città conferma così il prestigioso riconoscimento per il decimo anno consecutivo. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di premiazione delle Bandiere Blu nella sede del Cnr a ...

Bandiera Blu a Latina, il Sindaco Celentano: "Punto di partenza di uno sviluppo sostenibile" - Il Sindaco di Latina Matilde Celentano non nasconde la gioia per il riconoscimento della bandiera Blu al capoluogo Pontino. La prima cittadina, che ha preso parte alla cerimonia, parla di un punto di ...

Mancato ottenimento Bandiera Blu, il commento del sindaco Mario Conio - «Il nostro impegno non è quello di fare polemica, ma prendere spunto da questa vicenda per migliorare sempre di più i servizi offerti ai nostri cittadini e ai nostri turisti»

MARE: IN ITALIA 236 - MARE: IN ITALIA 236 - A fregiarsi del riconoscimento di "bandiera Blu" sono, per il 2024, 236 località rivierasche e 81 approdi turistici: 485 le spiagge complessivamente coinvolte, che corrispondono a circa l’11,5% delle ...