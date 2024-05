BAFTA TV Awards 2024 | look sul red carpet britannico

(Di martedì 14 maggio 2024) Londra premia le sue stelle dell’intrattenimento attraverso iTV. E non rinuncia al glam, da Hannah Waddingham a Helena Bonham Carter. Quante star britanniche sul reddeiTV. La cerimonia, svoltasi domenica 12 maggiopresso la Royal Festival Hall di Londra, come ogni anno ha premiato il talento delle star britanniche sul piccolo schermo che hanno saputo fare la differenza nel corso del 2023.TV. Crediti: Ansa – VelvetMagTrasmessa da BBC One nel Regno Unito, la cerimonia ha premiato diversi prodotti del piccolo schermo come Top Boy come migliore serie drammatica, Class Act come serie internazionale che ha sbaragliato la concorrenza ...

Top Boy, andato in onda per la ...

