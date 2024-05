Avio Aero, un premio di oltre 4 mila euro nella busta paga di luglio: Il 2023 è stato un anno di forte ripresa - Avio aero, un premio di oltre 4 mila euro nella busta paga di luglio: Il 2023 è stato un anno di forte ripresa - Avio aero ha annunciato oggi alle sigle sindacali che quest’anno erogherà un premio di risultato di oltre 4.000 euro medi, legato agli obiettivi raggiunti dall’azienda nel corso del 2023. L’importo co ...

Dalla sua apertura, 30 anni fa In questo aeroporto giapponese non si è mai perso un bagaglio - Dalla sua apertura, 30 anni fa In questo aeroporto giapponese non si è mai perso un bagaglio - Quando si vola, c'è sempre il rischio che la valigia non arrivi a destinazione insieme a noi. Ma non c'è da preoccuparsi di questo all'aeroporto internazionale di Kansai: lo scalo giapponese non ha in ...