Aversa in lutto - muore stimata wedding planner

LUTTO IN CITTA’. Addio Carla. Morta la nota wedding planner - lutto IN CITTA’. Addio Carla. Morta la nota wedding planner - aversa (Lidia e Christian de Angelis) Giovane madre vola via troppo presto lascia questa terra a soli 53 anni. Si è spenta Carla Diana sposata con Antonio e madre di Giorgia e Andrea. Donna bellissima ...

Mimmo muore durante il lavoro, lascia un figlio piccolo: "Ti ricorderemo sempre per il tuo sorriso" - Mimmo muore durante il lavoro, lascia un figlio piccolo: "Ti ricorderemo sempre per il tuo sorriso" - Si chiamava Domenico Piervenanzi, l’operaio di 54 anni – originario di Frattamaggiore – che ieri ha perso la vita nella zona Asi di aversa Nord, nel territorio di Carinaro. La tragedia è avvenuta dura ...

L’operaio è la sesta vittima da inizio anno in provincia di Caserta: una strage senza fine. La rabbia e il dolore - L’operaio è la sesta vittima da inizio anno in provincia di Caserta: una strage senza fine. La rabbia e il dolore - La provincia di Caserta è stata scossa da un'altra tragedia sul lavoro, questa volta a Carinaro, dove Domenico detto Mimmo Piervenanzi è ...