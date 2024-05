Auto contro furgone migranti - incidente sulla sulla Caltanissetta-Gel - un morto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Un individuo ha perso la vita e altre nove sono state ferite in unstradale lungo la Strada Statale 626-Gela, tra il bivio di Capodarso e la rampa di accesso alla A 19. La vittima era un uomo di 50 anni residente a Mazzarino, alla guida di una Bmw coinvolta in uno scon untrasportante, le cui cause sono ancora oggetto di indagine. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Enna e. Le operazioni di soccorso sono state condotte dai vigili del fuoco di Enna e, dalla Polizia stradale nissena e dai Carabinieri.