Auriemma svela i dubbi di Conte | Non è contento di alcuni uomini

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Antoniosembra in pole position per allenare il Napoli la prossima stagione ma il tecnico ha ancora diversi: la rivelazione di. Il momento è caldissimo in casa Napoli. Purtroppo per i tifosi azzurri, però, non c’entrano le questioni legate al campo come accaduto nella scorsa stagione. Il Napoli, infatti, è fuori dalla lotta per la Champions League e per l’Europa League. Restano, invece, flebili speranze di agguantare la qualificazione alla prossima Conference League, ma gli azzurri devono sperare in un vero e proprio miracolo. Quello che sta infuocando le giornate partenopee, invece, è la questione relativa al prossimo allenatore. I tifosi azzurri vogliono Antonioe pare che il tecnico leccese sia in pole position. Pare che sabato ci sia stato un incontro tra le parti per continuare a ...