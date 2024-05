Aumentano i ricavi - all’estero vendite in crescita del 20,4%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Si è chiuso conpari a 24,7 milioni, con unadello 0,7% rispetto a 24,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, il primo trimestre 2024 di Valsoia, società bolognese di prodotti alimentari vegetali e salutistici. Nel dettaglio lenei Paesi esteri hanno registrato un incremento pari al 20,4% in attesa della stagione estiva "che incide particolarmente sulla performance del gelato, principale driver". Quanto alla posizione finanziaria netta, è risulta positiva per 24,2 milioni. Per il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi "sono lievemente migliorati idella società in un contesto che, per l’Italia, evidenzia ancora un andamento del consumo confezionato decisamente negativo".