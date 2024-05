Atletica | Jacobs contro Kerley a Oslo 8 giorni prima degli Europei

(Di martedì 14 maggio 2024) Marcellscenderà in pista a, nella tappa della Wanda Diamond League in programma per giovedì 30 maggio, a 8dall’iniziodi Roma 2024. Il suo principale avversario sarà Fred, l’argento di Tokyo. Per l’azzurro, campione olimpico ed europeo in carica, quella norvegese sarà l’ultima uscita agonisticadell’assalto alla medaglia d’oro sulla nuova pista dello stadio Olimpico l’8 giugno., che nella mattinata di martedì ha provato la nuova pista dello stadio dei Marmi dove questo sabato è atteso nei 100 metri del Roma Sprint Festival, sarà in pista aduedopo l’impegno di Ostrava del 28 maggio (Continental Tour Gold) e affronterà uno dei massimi rivali del circus ...

Abdul Hakim Sani Brown ha firma to la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri. Il velocista giapponese ha infatti corso in 10.02 (0,5 m/s di vento a favore) in occasione dell’Hurricane Collegiate Invitational, andato in scena a Coral ...

L'olimpionico dei 100 ha provato l'impianto romano dove nel fine settimana parteciperà allo Sprint Festival - L'olimpionico dei 100 ha provato l'impianto romano dove nel fine settimana parteciperà allo Sprint Festival - Dalle Bahamas a Roma, dalla staffetta 4x100 qualificata ai Giochi olimpici di Parigi allo stadio dei Marmi dove sabato, nello Sprint Festival, correrà il secondo 100 della stagione. Marcell jacobs è s ...

Oslo: Jacobs-Kerley a 8 giorni da Roma - Oslo: jacobs-kerley a 8 giorni da Roma - L’oro contro l’argento olimpico. Il campione azzurro contro la stella americana. Sarà Fred kerley il principale avversario di Marcell jacobs nei 100 metri dei Bislett Games di Oslo, la tappa della Wan ...

Hughes relishing battle with home favourite Jacobs in Rome - Hughes relishing battle with home favourite jacobs in Rome - Zharnel Hughes is relishing the prospect of a tussle with Lamont Marcell jacobs in the Olympic 100m champion's backyard at the European Championships.