Atletica - Jacobs a Roma per gli allenamenti | Sono pronto per gareggiare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – E’ aMarcell. Il campione olimpico si allena allo Stadio dei Marmi, in vista dei prossimi impegni agonistici. Il 18 maggio correrà alSprint Festival che si svolgerà proprio nella pista dell’impianto del Foro Italico. Dopo un lungo dinegli Stati Uniti, con il nuovo allenatore, l’Azzurro è tornata in Italia. E si prepara anche per gli Europei di, in programma dal 7 al 12 giugno.sta svolgendo una serie di test tecnici e fisici all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Il bicampione a cinque cerchi ha detto, come riporta Agc/coni.it: “Lavorare con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni è sempre un grandissimo piacere per me – afferma ...