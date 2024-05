Atc - Fiorino non è più ad Cda si riprende le deleghe

(Di martedì 14 maggio 2024) Un passo necessario e scontato alla luce dell’inchiesta, in attesa degli sviluppi futuri. Ieri mattina, il Consiglio di amministrazione di Atc Esercizio ha formalizzato quanto trapelato nei giorni scorsi e confermato anche dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Ledi Francesco, indagato nell’ambito della maxi inchiesta – e nominato non solo amministratore delegato, ma anche direttore generale dell’azienda – sono state avocate dal Cda presieduto da Franco Pomo, al quale spetterà la responsabilità di firmare gli atti più importanti da qui alle prossime settimane: riparazione dei mezzi, acquisto del gasolio, ma soprattutto quelle per la liquidazione dei pagamenti, tra cui gli stipendi. Nella stessa riunione, è stato peraltro deciso di effettuare ulteriori verifiche sull’Ati che nelle scorse settimane si era provvisoriamente ...

