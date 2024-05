Atalanta Under 23 - a Caravaggio arriva il Catania Settore ospiti chiuso ai tifosi siciliani

(Di martedì 14 maggio 2024). L’appuntamento è uno di quelli prestigiosi, carico di fascino e in un certo senso anche di storia e tradizione. La prima stagione dell’23 si è rivelata sin qui un progetto azzeccatissimo, con la formazione guidata da Francesco Modesto che al primo anno in Serie C hail proprio campionato al quinto posto, staccando il pass per un posto ai playoff. Playoff, appunto, che sono iniziati come meglio non si poteva: prima il 3-1 al Trento, poi l’1-1 con il Legnago che, grazie al miglior posizionamento in classifica, è valso ai nerazzurri l’approdo in grande stile alla fase nazionale dei playoff. Un traguardo straordinario per una squadra nata di fatto meno di un anno fa. Il sorteggio del primo turno ha poi regalato a Palestra e compagni un sorteggio suggestivo, per quanto concerne il primo ...

Caravaggio. L’avventura dell’ Atalanta Under 23 ai playoff di Serie C prosegue. Dopo aver eliminato il Trento, i nerazzurri pareggiano 1-1 contro il Legnago Salus, guidati dalla vecchia conoscenza Atalanta Massimo Donati , e si qualificano al primo ...

Esordio nei Playoff di Serie C per il Catania, vincitore della Coppa Italia di categoria e per questo - nonostante il tredicesimo posto finale...

2024-05-13 10:02:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Esordio nei Playoff di Serie C per il Catania, vincitore della Coppa Italia di categoria e per questo – nonostante il tredicesimo ...

Sarri temporeggia, il Toro chiude per Vanoli - Sarri temporeggia, il Toro chiude per Vanoli - L'addio quasi certo di Juric ha invischiato il Toro nella bagarre allenatori della Serie A. Cambiano tutti: dal Napoli al Milan, passando per Fiorentina, Bologna, Juve e forse atalanta.

Atalanta Under 23, domani sera c’è il Catania - atalanta under 23, domani sera c’è il Catania - Domani sarà il giorno dell’attesissima sfida tra Catania e atalanta under 23, che si giocherà domani alle ore 20.30 allo stadio di Caravaggio ...

A Roma la Final Eight della Junior TIM Cup | Keep Racism Out. La finale all'Olimpico prima di Atalanta-Juve - A Roma la Final Eight della Junior TIM Cup | Keep Racism Out. La finale all'Olimpico prima di atalanta-Juve - Taglia il traguardo nella Capitale la Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il progetto educativo-sportivo che da 11 anni unisce Lega Serie A, TIM e Centro ...