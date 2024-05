Atalanta - ultimo allenamento a Zingonia senza Kolasinac Senza Scamacca Pasalic torna trequartista?

(Di martedì 14 maggio 2024)prima della partenza. L’si è ritrovata nella tarda mattinata di martedì (14 maggio) aper svolgere la seduta alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma a Roma allo Stadio Olimpico mercoledì alle 21. Non ci sono state grandi sorprese in termini di prenel gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Rafael Toloi ha lavorato coi compagni, come fa già da diversi giorni dopo aver smaltito il problema al bicipite femorale accusato contro il Monza, mentre invece non si è ancora visto Sead. Anche il bosniaco ha lo stesso problema nello stesso punto e della stessa entità del capitano (lesione di primo grado): la sfida contro la Juventus per lui arriva troppo presto, anche se potrebbe ...

Nell'Alta Valtellina test per Brignone, Bassino e la rientrante Curtoni. MILANO - C'è ancora spazio per un allenamento sulla neve, l'ultimo della stagione, per la squadra polivalente femminile di Coppa del mondo di sci alpino , che sarà in scena ...

Arrivano novità e aggiornamento dall’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile in vista della partita tra Inter e Cagliari. Simone Inzaghi può sorridere. SORRISI ? Tutti in gruppo, anche Stefan de Vrij è perfettamente recuperato. Arrivano novità ...

Internazionali, Sinner in forte dubbio anche per il Roland Garros: i precedenti che spaventano il team - Internazionali, Sinner in forte dubbio anche per il Roland Garros: i precedenti che spaventano il team - Ma quello che filtra dal suo entourage è la grande cautela in vista di Parigi. Il 22enne altoatesino non ha ancora ripreso gli allenamenti della racchetta e il Roland Garros è ormai alle porte. La ...

Centra la promozione in Serie C, miracolo del mister-netturbino - Centra la promozione in Serie C, miracolo del mister-netturbino - In pratica, prima di arrivare al campo d'allenamento, si alza alle 3 del mattino e si mette la tuta per iniziare alle 4 il turno da operatore ecologico. Una favola sportiva quella del cinquantenne ...

Calcianti azzurri contro il bullismo: donazioni di panchine a tema - Calcianti azzurri contro il bullismo: donazioni di panchine a tema - I calcianti azzurri hanno organizzato un'ottima iniziativa contro il bullismo. Campagna che prende il nome de Il bullo non ha colore e che ha come ...