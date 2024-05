Atalanta - ultimo allenamento a Zingonia senza Kolasinac Con Scamacca squalificato Pasalic torna in avanti?

(Di martedì 14 maggio 2024)prima della partenza. L’si è ritrovata nella tarda mattinata di martedì (14 maggio) aper svolgere la seduta alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma a Roma allo Stadio Olimpico mercoledì alle 21. Non ci sono state grandi sorprese in termini di prenel gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Rafael Toloi ha lavorato coi compagni, come fa già da diversi giorni dopo aver smaltito il problema al bicipite femorale accusato contro il Monza, mentre invece non si è ancora visto Sead. Anche il bosniaco ha lo stesso problema nello stesso punto e della stessa entità del capitano (lesione di primo grado): la sfida contro la Juventus per lui arriva troppo presto, anche se potrebbe essere comunque ...

Arrivano novità e aggiornamento dall’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile in vista della partita tra Inter e Cagliari. Simone Inzaghi può sorridere. SORRISI ? Tutti in gruppo, anche Stefan de Vrij è perfettamente recuperato. Arrivano novità ...

Tennis, forfait a Parigi: Sinner ci pensa - Tennis, forfait a Parigi: Sinner ci pensa - Roma, 14 mag. (askanews) – Disco “quasi” rosso per Jannik Sinner al Roland Garros. I medici, lo stato di forma e la classifica sembrano tutti alleati nel non consigliare all’altoatesino la sua presenz ...

Completata con dieci attrezzi l’area fitness di Soci - Completata con dieci attrezzi l’area fitness di Soci - perché casentinesi e turisti possano completare l’allenamento in bici, anche amatoriale, con gli attrezzi della vicina area fitness. Lo scorso sabato, per dare una dimostrazione di come si utilizzano ...

Centra la promozione in Serie C, miracolo del mister-netturbino - Centra la promozione in Serie C, miracolo del mister-netturbino - E' il tecnico dei miracoli del Caldiero, neo promosso in serie C, ma Cristian Soave, mister del piccolo club veronese approdato nel calcio che conta, non vive solo di pallone: lavora infatti come nett ...