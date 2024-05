Atalanta-Juve - il doppio ex Cabrini | Bianconeri tost - ma la Dea ora è magica…

(Di martedì 14 maggio 2024) L’ex terzino campione del mondo ha vestito entrambe le maglie e a Notizie.com prova a giocare la finale in anticipo: “In una gara secca può succedere di tutto, ma bella sfida tra Scamacca e Vlahovic” E’ riconoscibile e identificabile per lo più con la maglia dellantus, per tutti il “Bell’Antonio”, terzino sinistro formidabile, che coici ha giocato ben tredici anni, non proprio pochi, maha anche vestito la casacca dell’, un anno ma intenso, tanto che lo stesso ex giocatore a Notizie.com precisa: “E’ vero sono stato un solo anno a Bergamo, ma lo ricordo col cuore e con grande affetto, sono fatto così, non dimentico mai dove sono stato, anche perché ho dato tutto me stesso e, forse, lì con l’ho fatto davvero cose importanti, visto che l’anno successo mi ha preso ...

