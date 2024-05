Atalanta in finale senza Scamacca - ma con un’arma in più | questo è il De Ketelaere delle grandi occasioni

(Di martedì 14 maggio 2024) La vittoria dell’contro la Roma avvicina, prepotentemente, la Dea all’obiettivo Champions League, altro traguardo di straordinaria importanza e prestigio dopo la conquistafinali di Coppa Italia e di Europa League. Mattatore della notte del Gewiss Stadium è stato Charles De, protagonista –alcun dubbio – della sua miglior prestazione da quando veste la maglia nerazzurra. Il belga, arrivato in estate dal Milan, ha di fatto indirizzato il match nel giro di due minuti griffando una doppietta d’autore che non ha lasciato scampo a Svilar. Al 18? il belga si è infilato in area, su invito di, e dopo aver puntato Mancini ha superato il portiere romanista con un destro radente, andato ad insaccarsi sul palo più lontano. Due giri d’orologio più tardi, invece, ecco servito ...

