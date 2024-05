Atalanta - Gasperini | Siamo testard - vogliamo vincere

(Di martedì 14 maggio 2024) CALCIO. Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Scamacca: «Sosterrò i miei compagni dalla tribuna. A Bergamo sto bene, non mi sono mai trovato così bene in una squadra».

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’ Atalanta in Coppa Italia In occasione della conferenza stampa di rito, Massimiliano Allegri ha parlato della finale di Coppa Italia tra la sua Juve ntus e ...

Il difensore della Juve ntus Danilo ha presentato in conferenza stampa la finale di Coppa Italia di domani contro l’ Atalanta Danilo , difensore della Juve ntus, ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’ Atalanta , valevole per la ...

Atalanta-Juventus, finale, Danilo: "Vincere sarebbe un premio per il lavoro di squadra quotidiano" - atalanta-Juventus, finale, Danilo: "Vincere sarebbe un premio per il lavoro di squadra quotidiano" - L'atalanta ha tanta fisicità e un ritmo alto, con e senza palla. Se fisicamente non sei fresco e non stai bene ti mette in difficoltà. Dobbiamo essere alla loro pari in questo senso e sfruttare le ...

Pier Luigi Pizzaballa, l’intervista: “A Bergamo aspettiamo la coppa dal ‘63. I favoriti stavolta siamo noi” - Pier Luigi Pizzaballa, l’intervista: “A Bergamo aspettiamo la coppa dal ‘63. I favoriti stavolta siamo noi” - ROMA – Il bergamasco Pier Luigi Pizzaballa, 85 anni a settembre, è stato una figurina rara e un portiere forte. Sessantuno anni fa, era il 2 giugno 1963, era il portiere dell’atalanta che vinse la Cop ...

Gasperini “Percorso incredibile, manca l’ultimo miglio” - Gasperini “Percorso incredibile, manca l’ultimo miglio” - ROMA (ITALPRESS) -“Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l’unico trofeo possibile per un club come l’atalanta. Era difficile arrivare a pensare di poter giocare una finale di Europa League. I ra ...