Aspi - su A1 annullata chiusura stazione di Lodi per maltempo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024) (Agenzia Nova) – La Società Autostrade comunica che, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo avverse, sulla A1 Milano-Napoli, è stataladelladi, che era prevista dalle 21 di questa sera, martedì 14, alle 5 di mercoledì 15 maggio. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A1 Milano-Napoli, dalle 21 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16 maggio, in modalità alternata: ladello svincolo di Melegnano, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giuliano; ladello svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano.