Ascolti tv lunedì 13 maggio | chi ha vinto tra Il Clandestino - L’isola dei famosi e Stasera tutto è possibile

(Di martedì 14 maggio 2024) Chi hatra Il, serie tv trasmessa da Rai1, L'isola deireality proposto da Canale5 e, trasmissione in onda su Rai2. Tutti i dati Auditel di ieri13

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 29 aprile : tutti i dati Auditel dei programmi andati in onda e chi ha vinto la sfida tra Rai1 con Viva la danza di Roberto Bolle e l' Isola dei Famosi su Canale5.Continua a leggere

Chi ha vinto tra la serie tv Il clandestino trasmessa da Rai1, L'Isola dei famosi proposta da Canale5 e Stasera tutto è possibile in onda su Rai2. Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 6 maggio .Continua a leggere

Trianon Viviani, Salvador Sobral chiude la stagione teatrale - Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, ... tenutosi a Kyïv, primo artista portoghese ad aver vinto la popolare manifestazione ...

WTA Roma: Sabalenka a un passo dal baratro torna ai quarti a Roma. Tutto liscio per Collins e Azarenka - L'ultima partita a concludersi della giornata di lunedì, che ha però in realtà oltrepassato il ... consecutivi, nel successivo game " per Danielle un doppio fallo, uno scambio "già vinto" e invece, un ...