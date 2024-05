(Di martedì 14 maggio 2024) Il Clandestino: Edoardo Leo e Alice Arcuri (foto di Loris T. Zambelli) Nella serata di ieri,13, su Rai1 la fiction Clandestino ha conquistato .000 spettatori pari al % (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5 L’Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Isla Bonita a .000 e il %). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Italia1 Homefront è visto da .000 spettatori con il %. Su Rai3 Far West segna .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 100 Minuti raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash sigla .000 spettatori ...

Ascolti tv lunedì 13 maggio 2024 : auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 maggio 2024 ? Su Rai 1 è andato in onda Il Clandestino . Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai ...

'Liguria in bottega": Confesercenti e Confcommercio rilanciano il modello Civ - Ieri, lunedì 13 maggio, presso la Camera di Commercio di Genova, Confesercenti e Confcommercio Liguria con il sostegno dell'assessorato regionale allo sviluppo economico hanno presentato ' Liguria in ...

Isola dei Famosi, ufficiale: Joe Bastianich si ritira dal gioco (VIDEO) - Nuovo addio a L'Isola dei Famosi . Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda ieri lunedì 13 maggio 2024 su Canale 5, il naufrago Joe Bastianich ha annunciato in diretta di dover interrompere la sua avventura in Honduras per motivi di salute , dopo che era stato allontanato per ...