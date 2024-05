Ascolti TV - lieve rialzo per L’Isola dei Famosi 2024 | ottava puntata 13 maggi - ecco i dati auditel

(Adnkronos) – Joe Bastianich abbandona l’ Isola dei famosi 2024 a causa di un problema di salute . Elenoire Casalegno ha accolto lo chef in Palapa e gli ha chiesto di spiegare la sua attuale situazione durante la puntata andata in onda ieri, lunedì ...

Chi vuoi salvare tra Samuel , Valentina , Artur , Khady e Alvina? Sono loro i cinque concorrenti dell' Isola dei Famosi 2024 nominati al termine dell' ottava puntata andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 13 maggio. In fondo alla pagina, il ...

Isola dei famosi 2024, Joe…" - Isola dei famosi 2024, Joe…" - Joe Bastianich abbandona l’Isola dei famosi 2024 a causa di un problema di salute. Elenoire Casalegno ha accolto lo chef in Palapa e gli ha chiesto di spiegare la sua attuale… Leggi ...

Ricchi a tutti i costi è il nuovo film di Christian De Sica che, forse, vi sorprenderà - Ricchi a tutti i costi è il nuovo film di Christian De Sica che, forse, vi sorprenderà - Dopo il successo del cinepanettone Natale a tutti i costi, la piattaforma di streaming on demand Netflix e il famoso attore italiano Christian De Sica sono tornati ad unire le forze per un nuovo, il ...

Netflix: 3 film e serie tv tratti da famosi libri italiani in arrivo sulla piattaforma - Netflix: 3 film e serie tv tratti da famosi libri italiani in arrivo sulla piattaforma - Scoprite questi tre nuovi titoli italiani, tratte da famosi libri italiani, in arrivo in streaming sulla piattaforma Netflix.