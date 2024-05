(Di martedì 14 maggio 2024) Glitv vedono fronteggiarsi Ilsu Rai 1, la fiction con Leonardo Leo, edei Famosisu Canale 5. Stefano De Martino combatte per lo share su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, mentre su Italia 1 il film Homefront. Ilè sicuramente una delle nuove fiction dire successo quest’anno e l’indice deglis’impenna, tanto che nello scontro conquest’ultima non ha mai avuto speranze, ar ragione dopo che pure Bastianich ha dovuto lasciare dopo un malore. Edoardo Leo dunque conquista tutti nei penultimi due episodi di stagione, La notte e Il cingalese. La vita di Luca Travaglia sembra andare a rotoli un’altra volta. I sensi di colpa lo divorano e riprende a bene, mentre ...

Ascolti tv lunedì 13 maggio 2024 : auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 maggio 2024 ? Su Rai 1 è andato in onda Il Clandestino . Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai ...

Ascolti tv lunedì 13 maggio: Il Clandestino, Isola dei Famosi 2024, Farwest - ascolti tv lunedì 13 maggio: Il clandestino, Isola dei Famosi 2024, Farwest - ascolti tv 13 maggio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...

Ascolti tv del 13 maggio, Il Clandestino fa tremare l’Isola 2024 - ascolti tv del 13 maggio, Il clandestino fa tremare l’Isola 2024 - Ancora una volta Edoardo Leo con Il clandestino su Rai 1 non lascia speranza all’Isola dei Famosi su Canale 5.

“Il clandestino”, anticipazioni del finale di stagione: Niente è come sembra, scrive Edoardo Leo - “Il clandestino”, anticipazioni del finale di stagione: Niente è come sembra, scrive Edoardo Leo - Riuscirà Luca Travaglia a chiudere per sempre le porte del passato Tornare a fare la spia: è questa la soluzione Nell'attesa di stasera, il messaggio social del protagonista ...