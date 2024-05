Ascolti tv 13 maggio 2024 - Isol - ST -P, record UeD e Pomeriggio 5

(Di martedì 14 maggio 2024) Glitv di ieri lunedì 13hanno registrato per Il Clandestino su Rai1 2.943.000 telespettatori, share 16.3%. Su Canale 5 L'a dei Famosi ha ottenuto 2.114.000 spettatori, share del 16.6%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è stato visto da 1.659.000 spettatori, 9.8% di share. Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai3 FarWest 626.000, 3.7% Rete 4 Quarta Repubblica 752.000, 5.2% Italia 1 film Homefront 1.514.000, 8.1% La7 100 Minuti 758.000, 4.2% Tv8 GialappaShow 717.000, 4% NOVE Cash or Trash Speciale Prime Time 368.000, 1.9%.tv ieri: Affari Tuoi picchi del 28%, L'Eredità stabile e tallonata da La Ruota della Fortuna Rai1 Cinque Minuti 4.554.000, 23.4%; Affari Tuoi 5.350.000, 25.7%. Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 ...

Neisi: The Power of a Dream - Neisi: The Power of a Dream - Neisi: The Power of a Dream - Un film di Daniel Yépez Brito. Documentario, Ecuador, 2023. Storia di Neisi Dajomes.

Beautiful, anticipazioni oggi 14 maggio: Taylor non si da pace e vuole prendere la decisione - Beautiful, anticipazioni oggi 14 maggio: Taylor non si da pace e vuole prendere la decisione - Anticipazioni Beautiful in onda il 14 maggio: Taylor potrebbe fare la scelta sbagliata Che Beautiful sia una delle soap opera più apprezzate e ...

Al Lambic la presentazione dell'ultimo lavoro della Banda Bondioli - Al Lambic la presentazione dell'ultimo lavoro della Banda Bondioli - Tutti al Lambic mercoledì 29 maggio alle ore 21, per la presentazione di un lavoro davvero peculiare e divertente: “Per non lasciarle lì”, il nuovo album della Banda Bondioli composta da Claudio Bondi ...