Ascoli - Pulcinelli ora apre all’addio | Sono stato scaricato da tutti

(Di martedì 14 maggio 2024) Nelle prossime ore proseguirà la trattativa avviata dal gruppo Metalcoat con il patron Massimoper cercare di rilevare l’Calcio. Domaniattese novità con l’invio di tutta quella documentazione richiesta e necessaria per consentire di studiare il piano d’azione prima di mettere sul piatto la somma con la quale si proverà a convincere l’attuale patron a cedere le sue quote azionarie. Il primo step che Matteo Trombetta Cappellani cercherà di fare sarà rilevare le azioni oggi in possesso di: il 39% della Ferinvest Srl e il 32% della Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso. Qui chiaramente ci sarà da capire se la controparte riterrà la somma presentata adeguata. Certamente le pretese economichecrollate a seguito della perdita della categoria e la retrocessione in C avvenuta ...

Mister Carrera e il Patron Pulcinelli fiduciosi per l’esito del torneo, predicano calma promettendo massimo impegno, prima di tirare le somme al termine del torneo 23 aprile 2024 – Il terzo pareggio consecutivo con un nulla di fatto ha fatto ...

Pulcinelli a Tvb Calcio: “Alte le possibilità di vendita della società - pulcinelli a Tvb Calcio: “Alte le possibilità di vendita della società - Intervenendo attraverso un lungo messaggio inviato alla trasmissione "TVB Calcio", il patron dell'Ascoli Massimo pulcinelli ha voluto fare luce su quanto ...

Manichini appesi, disordini e aggressioni ad arbitri e avversari: la primavera violenta del calcio nelle Marche - Manichini appesi, disordini e aggressioni ad arbitri e avversari: la primavera violenta del calcio nelle Marche - Primavera di disordini ANCONA - Qusta primavera non è stata particolarmente prodiga con gli sport di squadra marchigiani. Ma purtroppo non sono solo i riaultati sportivi a far storcere ...

Lupi in palla e il sogno tricolore, Rizzetta: “Ci stiamo pensando…” - Lupi in palla e il sogno tricolore, Rizzetta: “Ci stiamo pensando…” - Il presidente rossoblù felice dopo la vittoria del Campobasso sulla Pianese. Stuzzica tutto l’ambiente l’dea di provare a giocarsi anche lo scudetto nazionale. Tanta gloria e un bel colpo per il merch ...