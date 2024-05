Arnautovic scommette su stesso | l’Inter lo riconfermerà?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024) Il calciatore Markointende sfruttare le ultime partite di questa stagione per guadagnarsi una riconferma alanche per la prossima stagione. L’IDEA – Markoha un solo obiettivo in mente da qui alla fine della stagione: dimostrare aldi meritarsi la permanenza in nerazzurro anche per il prossimo anno. L’austriaco, autore sin qui di 28 presenze condite da 5 reti e 3 assist, vede le ultime due partite dell’annata come l’occasione da sfruttare per ribadire alla dirigenza di poter ricoprire con efficacia il ruolo di quarto attaccante della rosa interista. In tal senso, decisivo sarà il ragionamento della dirigenza in vista del prossimo anno, tenendo conto del futuro inserimento di Mehdi Taremi nello scacchiere di Simone Inzaghi e delle voci di mercato riguardanti Albert Gudmundsson e ...