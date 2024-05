Anzio - presa la banda che rubava pneumatici | arrestati 4 giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) Quattro giovani sono statidai Carabinieri diper furto aggravato in concorso. A finire in manette sono stati un 18enne, un 22enne, 29enne e una 19enne, tutti italiani. Carabinieri fermano i ladri di– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Una segnalazione al 112 ha fatto accorrerei i Carabinieri Da giorni gli uomini dell’Arma erano sulle tracce di unachepenumatici alle auto in sosta a bordo strada e la scorsa notte, due pattuglie della Compagnia disono intervenute in via delle Viole, a seguito di chiamata al Numero unico d’emergenza, il 112, che segnalava un furto in atto su un’auto. Sorpresi a smontare le ruote di un’auto parcheggiata Quando i militari sono arrivati sul posto hanno sorpreso i quattro ragazzi, mentre erano intenti ...