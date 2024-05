Anzio Beccata la banda delle ruote rubate alle auto in sosta Arrestati dai Carabinieri tre ragazzi tra i 18 ed i 29 anni ed una ragazza di 19

Quattro arresti per furto aggravato in provincia di Roma: in manette anche un 18enne - Quattro arresti per furto aggravato in provincia di Roma: in manette anche un 18enne - I carabinieri della Stazione di anzio hanno arrestato quattro persone, di 18, 22 e 29 anni, tra cui una ragazza di 19 anni, tutti italiani, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. La scor ...

Anzio, beccati a smontare le ruote di un’auto: presa la “banda degli pneumatici” - anzio, beccati a smontare le ruote di un’auto: presa la “banda degli pneumatici” - anzio, 14 maggio 2024 – Rubavano gli pneumatici alle auto in sosta: i carabinieri della Stazione di anzio hanno a rrestato quattro persone, di 18, 22 e 29 anni, tra cui una ragazza di 19 anni, tutti ...

Anzio. Presa la banda che rubava pneumatici - anzio. Presa la banda che rubava pneumatici - anzio, presa la banda che rubava pneumatici: arrestati 4 giovanissimi Quattro giovani sono stati catturati dai carabinieri di anzio per reato di furto in ...