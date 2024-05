Antonio Tiberi scatta al Giro d’Italia | Bello dare spettacolo a casa - non voglio stare anonimo

(Di martedì 14 maggio 2024)ha firmato un paio di affondi lungo la salita che conduceva al traguardo di Cusano Mutri. Il ciclista italiano ha voluto infiammare la scena negli ultimi tre chilometri della decima tappa del2024, approfittando anche dell’eccellente lavoro di Damiano Caruso, andato in fuga da lontano e poi capace di supportare il proprio capitano durante l’ascesa. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha messo in difficoltà il giovane belga Cian Uijtdebroeks, recuperando nove secondi nei confronti della maglia bianca e avvicinando così il quinto posto in classifica generale, ora lontano dodici secondi.si è messo in mostra ancora una volta dopo aver convinto nella cronometro di Perugia e nel tappone di Prati di Tivo, dando la dimostrazione di essere sul pezzo e ...

Una nutrita fuga da lontano ha animato la decima tappa del Giro d’Italia 2024 , che proponeva l’arrivo in salita a Cusano Mutri. Tra gli attaccanti di giornata c’erano alcuni uomini di un certo rilievo come il francese Romain Bardet , Filippo Zana e ...

