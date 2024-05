Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 14 maggio 2024 | Trono Classico e Over

(Di martedì 14 maggio 2024), martedì 14è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 14, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIn primo piano Tina Cipollari, finita al centro del gossip quando si è parlato di una possibile relazione amorosa avuta in passato con Giucas Casella. Un gossip scatenato da un’intervista rilasciata proprio da quest’ultimo chesarà ...

Vi ricordate Pinuccia , la dama di Uomini e Donne che negli anni passati fece discutere parecchio? Da tempo è lontano dallo studio di Maria De Filippi (anche se pare abbia provato più volte a rientrarci) e oggi vive così. Il suo percorso a UeD, come ...

Ieri a New York si è tenuta la prima mondiale di Bridgerton 3 e la protagonista Nicola Coughlan ha confrontato il mondo attuale con quello del 1800, concentrandosi soprattutto sulla libertà femminile: ecco cosa ha dichiarato.Continua a leggere

Boom per Uomini e Donne: l’ira di Maria de Filippi conquista il pubblico - Boom per Uomini e donne: l’ira di Maria de Filippi conquista il pubblico - Un altro clamoroso boom di ascolti per Uomini e donne: la puntata con Maria de Filippi nera, conquista il pubblico ...

Uomini e Donne, ecco chi è l’ex marito di Ida Platano (1 / 2) - Uomini e donne, ecco chi è l’ex marito di Ida Platano (1 / 2) - Ida Platano è un volto noto del noto dating show Uomini e donne, il celebre programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi. La sua storia all’interno dello show è stata un ...

Tumore dell'ovaio, colpite ogni anno 5.200 donne in Italia - Tumore dell'ovaio, colpite ogni anno 5.200 donne in Italia - ROMA (ITALPRESS) - I tumori ginecologici interessano gli organi riproduttivi e i genitali femminili interni ed esterni. Il cancro ...