Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 14 Maggio

(Di martedì 14 maggio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 142024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Il progetto per l’apertura dei nuovi Grandi Magazzini in tutta Italia assorbe completamente Pietro, che dedica tutto il tempo al lavoro, trascurando Teresa. La ragazza soffre per la distanza che si ècreata tra loro e per l’indifferenza con la quale Mori sembra trattarla. Inoltre è preoccupata dalla continuapresenza di Rose. Lei e Pietro, infatti, lavorano fianco a fianco e questa vicinanza sembra ...

Alessandro Tersigni lascia “Il Paradiso delle signore” - Alessandro Tersigni lascia “Il paradiso delle signore” - «Era il momento di fare una pausa». Alessandro Tersigni spiega così l’addio al cast di “Il paradiso delle Signore”, dov’era rimasto l’unico presente fin dal primo episodio del 2015. Il 3 maggio, nell’ ...

