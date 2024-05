Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 14 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 14 maggio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 14Taylor, avendo saputo cosa è successo alla figlia e al genero, vorrebbe consegnarsi alla polizia, ma Steffy glielo impedisce. Sheila, intanto, gode della sua libertà ritrovata accanto a Bill, il suo salvatore. Steffy, invece, convince Taylor a non consegnarsi alla polizia e decide di andare a parlare con Bill per cercare dicapire come sia possibile che abbia potuto adoperarsi per far uscire Sheila di prigione. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una ...