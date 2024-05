Anglo American cede platino e altri attivi e punta su 3 rami chiave

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (askanews) –ha annunciato un profondo riassetto delle suetà, che prevede la rifocalizzazione su tre segmentie la cessione di alcuninell’ambito del suo rifiuto dire alle offerte di acquisizione della rivale Bhp. Con un comunicato diffuso oggi, che verrà seguito da una presentazione a tarda mattina, il gruppo minerario spiega che intende semplificare la struttura e il suo portafogli dità per rilanciare in maniera duratura il miglioramento delle performance. In questo ambito intende disinvestire alcunetà sull’estrazione di carbone per la produzione di acciaio;re laPlatinum; infine dire le ...