Angelina Mango - la prima cosa che ha fatto dopo essere tornata in Italia

È interessante notare come l’Eurovision abbia ancora il potere di suscitare reazioni così forti, sia positive che negative. La vittoria di un artista non binario come Nemo dimostra la crescente diversità e inclusività nel mondo della musica e ...

La seconda semifinale del l’Eurovision Song Contest 2024 ha visto la nostra Angelina Mango tra le artiste più acclamate alla Malmo Arena, in Svezia. Una canzone molto coinvolgente, una performance strepitosa e un look Etro che spacca: l’italiana non ...

Il concerto Radio Italia Live per la prima volta a Napoli . In piazza del Plebiscito potrebbero esserci anche Gianna Nannini, Mahmood e The Kolors.Continua a leggere

Eurovision, Angelina Mango urla dopo l'esibizione: cosa è successo - angelina mango ha condiviso su Instagram un video dove la si vede urlare e ballare dopo la sua esibizione sul palco dell'Eurovision.

Napoli, concerto gratis a piazza del Plebiscito: Geolier, angelina mango e Annalisa il 27 giugno - Il concerto Radio Italia Live per la prima volta a Napoli. In piazza del Plebiscito potrebbero esserci anche Gianna Nannini, Mahmood e The Kolors ...

Angelina Mango alla conquista degli Usa (come i Maneskin e Mahmood). Il New York Times: «La nuova pop star internazionale» - angelina mango alla conquista dell'America. Non avrà vinto l'Eurovision, ma la cantante di "La Noia", non si annoia affatto e, soprattutto, non annoia, ma entusiasma ...