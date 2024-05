Andava in giro con cocaina e hashish per il centro di Salerno | arrestato un pusher

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo, C.G le sue iniziali, è statodalla Guardia di Finanza diper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il presuntoè stato bloccato lungo una strada delcittadino. E, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 16 dosi di(peso totale 4 grammi), di 6 grammi dicontenuti all’interno di una confezione di medicinali, e di circa 400 euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

