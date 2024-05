Andare in pensione a 60 anni è difficile ma non impossibile | la misura che lo permette

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 14 maggio 2024) Se nel 2024 avrete 60allora potete prepararvi alla. Il 2026 sarà l’anno in cui uscire dal mondo del lavoro. Sognate lama temete che l’attesa sia ancora molto lunga? Per ladi vecchiaia in effetti servono 67ma chi ha detto che questo debba essere per forza lo scivolo da utilizzare? Ci sono tante possibilità, anche l’uscita a 62. Comeinse hai 60(Cityrumors.it)Le pensioni anticipate sono strumenti per lasciare il mondo del lavoro prima del compimento dei 67. Una vera e propria ancora di salvezza per tanti lavoratori fisicamente e mentalmente stanchi anche se tutti gli scivoli di pensionamento anticipato comportano una riduzione sull’assegno. ...