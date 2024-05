Ancora temporali in Emilia Romagna - nuova allerta | le previsioni meteo

(Di martedì 14 maggio 2024) Bologna, 14 maggio 2024 – Tra la fine del weekend e l’inizio della settimana è tornato il maltempo in. Ci sono stati fortiin, i terreni nel Faentino sono tornati di nuovo sott’acqua e ci sono stati allagamenti anche nel Modenese, con relativi danni. Ha fatto capolino anche la grandine in mezzo a questa nube temporalesca: ha colpito San Marino con chicchi grossi, ma si è intravista anche nel Bolognese. L’ondata di maltempo, però, non èterminata. L’agenzia Arpaeha emesso unagialla perperIl nuovo bollettino ha validità dalla mezzanotte del 15 maggio alla ...

Bologna, 14 maggio 2024 - Si avvicina la giornata in cui l'Italia si trasforma in un vero e proprio museo itinerante. domenica 26 maggio torna la giornata nazionale dell'associazione Dimore storiche italiane, in cui oltre 400 luoghi ricchi di ...

In Romagna 5 mila lavoratori cercasi. E ci sono oltre 3.600 posti da occupare in estate - In romagna 5 mila lavoratori cercasi. E ci sono oltre 3.600 posti da occupare in estate - Le cooperative romagnole ricercano operai nel settore agroalimentare, assistenti balneari, educatori nei centri estivi. Il presidente Lucchi: "È emergenza occupazione" ...

Ravenna e Cervia Bandiere Blu anche per il 2024 - Ravenna e Cervia Bandiere Blu anche per il 2024 - sono 14 in più rispetto allo scorso anno e rappresentano l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale. In Emilia romagna sono state ì premiate 9 località: Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, ...

Un ricco calendario di eventi sportivi accende l’estate a Coriano - Un ricco calendario di eventi sportivi accende l’estate a Coriano - sono attesi 1500 atleti per 4mila presenze complessive tra ... Il 31 maggio, 1 e 2 giugno sarà la volta allo stadio “Grandi” della “Coppa Terre di romagna”,torneo nazionale di calcio giovanile, in ...