Ammazza che buono il burro al Gambero Rosso! Prova d' assaggio dell' ultima invenzione gastronomica di Mazara del Vallo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) Pesiamo di aver letto male. Mentre ci aggiriamo tra i padiglioni di Cibus, il Salone Internazionale'Alimentazione a Parma, un piccolo barattolo di vetro cattura la nostra precaria attenzione:al. Che diavolo di castroneria è questa? Il contenuto assomiglia per colore e densità a quelloa 'nduja, per un attimo pensiamo a un connubio improbabile. «Come per la colatura di, ci siamo rifatti all'idea del riutilizzo. Nei pescherecci durante le attività di pesca si spezzavano almeno il 20%e teste dei gamberi, che venivano pressate e poi utilizzate per condire la pasta. Abbiamo voluto riportare a terra questa ricetta del mare. D'altronde tutto il sapore è nella testa, succhi, uova», ci racconta Giuseppe Gaudioso, ...