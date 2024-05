Amici - chi potrebbe prendere il posto dell’insegnante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 14 maggio 2024) News TV. Aria di cambiamento nella scuola di. Per uno dei professori l’ultimo anno non è stato facile, il quale si è ritrovato senza allievi già a metà del serale. Screzi con alcuni ragazzi con un allievo che ha deciso di cambiare coach, mentre una ballerina ebbe un brutto infortunio che ha portato prima a una sostituzione e poi all’eliminazione. Dal prossimo anno, dunque, uno degli insegnantilasciare la cattedra ed essere sostituito Leggi anche: “”, chi vince il programma: il nome secondo gli ultimi sondaggi Leggi anche: “Uomini e Donne”, addio Brando: Beatriz ora ha occhi solo per lui A chi dovremmo dire addio L’ultima edizione didi Maria De Filippi non è stata semplice per Raimondo Todaro, attualmente in squadra con Anna Pettinelli. Possibile quindi che l’anno prossimo ...