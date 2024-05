Amici 23 - la sorpresa è che dopo la semifinale non ci sono favoriti alla vittoria finale

Se ti stai chiedendo chi è stato eliminato alla semi finale di Amici , in onda domenica 12 maggio 2024 , in prima serata su Canale 5, significa che non hai visto la puntata fino alla fine e che non sai una cosa fondamentale. I tre giudici hanno preso ...

Amici23, arrivano gli EP dei cantanti: tutte le prossime uscite - amici23, arrivano gli EP dei cantanti: tutte le prossime uscite - Durante la semifinale di ‘amici 23’ sono stati annunciati i cinque nuovi EP dei cantanti Holden, Mida, Petit, Sarah e Lil Jolie. Tutto quello che c’è da sapere.

Maria De Filippi in Rai solo per Stefano De Martino: il forte gesto e il racconto - Maria De Filippi in Rai solo per Stefano De Martino: il forte gesto e il racconto - “Già tu dentro amici iniziavi a condurre ... “Lui è uscito il giorno della semifinale. Visto che io mi ero affezionata a questo essere ‘immondo’, quel giorno hai pianto tu e ho pianto io. Tutti e due ...

"Amici", Geppi Cucciari: "Vannacci dice che i gay non sono maggioranza Venisse qui capirebbe" - "amici", Geppi Cucciari: "Vannacci dice che i gay non sono maggioranza Venisse qui capirebbe" - Il monologo della comica: "Valditara dice che studiare i dinosauri non serve Un t-rex ha detto la stessa cosa di lui" ...