Amianto - morto ex dipendente Rai con mesotelioma | pm Roma indaga per lesioni colpose

La Procura di Roma indaga per lesioni personali colpose in relazione alla vicenda del l’ex dipendente della Rai, Mariusz Marian Sodkiewicz, Morto ieri a causa di una forma tumorale dovuta all’esposizione all’ amianto . In base a quanto si apprende i ...

L’ex dipendente della Rai Mariusz Marian Sodkiewicz, che a marzo aveva presentato una denuncia per individuare «i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti al l’amianto » nella sede di viale Mazzini , è morto lunedì 13 ...

Morto Mariusz Sodkiewicz, dipendente col mesotelioma che ha accusato la Rai sull'amianto dopo Franco Di Mare - morto Mariusz Sodkiewicz, dipendente col mesotelioma che ha accusato la Rai sull'amianto dopo Franco Di Mare - È morto Mariusz Sodkiewicz, il dipendente colpito da mesotelioma che aveva accusato la Rai sull'amianto dopo quanto raccontato da Franco Di Mare.

Dipendente Rai morto per l'amianto, i pm sospendono le esequie per effettuare l'autopsia: si indaga per lesioni colpose - dipendente Rai morto per l'amianto, i pm sospendono le esequie per effettuare l'autopsia: si indaga per lesioni colpose - Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni, è morto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’amianto durante il suo lungo servizio nella sede ...

Salemi, l’operaio morto nella pala eolica non indossava protezioni - Salemi, l’operaio morto nella pala eolica non indossava protezioni - TRAPANI – L’operaio morto mentre lavorava nella pala eolica del parco “Erg 69” di contrada Ranchibilotto a Salemi (Trapani) non indossava né il casco di protezione e nemmeno l’imbracatura necessaria ...