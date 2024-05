Amianto - morto ex dipendente Rai con mesotelioma | pm Roma indaga per lesioni colpose

AGI - La procura di Roma indaga per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni Morto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, una forma tumorale dovuta all' esposizione ...

(Adnkronos) – I pm di Roma indaga no per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni morto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’ Amianto ...

Ex dipendente Rai muore di mesotelioma (lo stesso tumore di Franco Di Mare): aveva denunciato l'amianto in viale Mazzini - Ex dipendente Rai muore di mesotelioma (lo stesso tumore di Franco Di Mare): aveva denunciato l'amianto in viale Mazzini - Ora, per quel tumore, l'ex dipendente Mariusz Marian Sodkiewicz ci è morto. L'uomo, che aveva 62 anni, aveva presentato lo scorso marzo una denuncia alla Procura di Roma chiedendo «di individuare e ...

