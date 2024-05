Ambiente | Lorenzo Casini Lega Serie A | Le partite inquinano - servono interventi sugli impianti

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Una partita di calcio in un impianto non attrezzato sotto il profilo dell'e dell'efficientamento energetico, con 60mila spettatori, produce da sola lo stesso inquinamento di un'automobile che fa 40 volte Roma-Hong Kong andata e ritorno. Per compensare le emissioni di CO2 prodotte da una singola partita c'è bisogno di ben 2.500 alberi in un anno". Lo ha detto il presidente dellaA,, a margine dell'European Innovation for Sustainability Summit, in corso a Palazzo Taverna a Roma. "Il calcio, come tutti i settori industriali, produce inquinamento. Questo ha portato, a livello internazionale con il Uefa e poi anche a livello nazionale con ladi seria A, a porsi il problema di intervenire in modo integrato e strategico", ...

