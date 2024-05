Ambiente | Bandiere Blu 2024 - ecco le spiagge migliori d’Italia

(Di martedì 14 maggio 2024)– Sono 236 i promossi, 10 in piu’ rispetto allo scorso anno, tra cui 14 “new entry” contro 4 bocciati:i risultati delleBluappena assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Oltre l’11 per cento dellemondiali premiate con la Bandiera blusono in Italia e 10 di queste si trovano nel Lazio. “Siamo orgogliosi di annunciare che ben 10 si trovano nel Lazio. I miei complimenti, per questo prestigioso vessillo internazionale, vanno alledi Gaeta, Sperlonga, Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Terracina, Minturno, Anzio e Trevignano Romano”, dichiara l’assessore al Turismo, all’, allo Sport, della Regione Lazio, Elena Palazzo. “Un’altra bella notizia per turisti e ...

Bandiere Blu, la Calabria sale a 20 località. Parghelia new entry